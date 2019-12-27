"Интер" оформит переход игрока "Пармы" в летнее трансферное окно

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"Интер" оформит переход игрока "Пармы" в летнее трансферное окно

"Интер" хочет купить защитника "Пармы" Маттео Дармиана. Трансфер оформить миланский клуб сможет летом 2020 года.

Соглашение 30-летнего футболиста с миланцами рассчитано до 2023 года. Его оклад составляет 1,8 миллиона евро.

В переходе защитника в клуб настаивает Антонио Конте. В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, отметившись 1 ассистом.

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