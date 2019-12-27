"Интер" оформит переход игрока "Пармы" в летнее трансферное окно
"Интер" хочет купить защитника "Пармы" Маттео Дармиана. Трансфер оформить миланский клуб сможет летом 2020 года.
Соглашение 30-летнего футболиста с миланцами рассчитано до 2023 года. Его оклад составляет 1,8 миллиона евро.
В переходе защитника в клуб настаивает Антонио Конте. В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, отметившись 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11