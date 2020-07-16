"Интер" огласил цену на Шкриньяра

Теги интер миланмилан шкриньяртрансферы

"Интер" огласил цену на Шкриньяра

Миланский "Интер" готов продать этим летом центрального защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "нерадзурри" рассчитывают выручить от продажи словака 60 миллионов евро.

На 25-летнего футболиста претендуют ПСЖ, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 37 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Эриксен может покинуть "Интер" летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов