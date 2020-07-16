"Интер" огласил цену на Шкриньяра

Миланский "Интер" готов продать этим летом центрального защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "нерадзурри" рассчитывают выручить от продажи словака 60 миллионов евро.

На 25-летнего футболиста претендуют ПСЖ, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 37 матчей и сделал 2 ассиста.

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