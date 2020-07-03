"Интер" огласил "Манчестер Юнайтед" условия для выкупа Алексиса Санчеса

Теги манчестер юнайтединтер миланалексис санчестрансферы

"Интер" огласил "Манчестер Юнайтед" условия для выкупа Алексиса Санчеса

Миланский "Интер" готов этим летом выкупить у "Манчестер Юнайтед" форварда Алексиса Санчеса.

По информации Goal.com, за звёздного чилийца "нерадзурри" готовы заплатить 20 миллионов евро.

"Интер" арендовал 31-летнего футболиста прошлым летом. В его активе 2 гола и 6 ассистов в 20 матчах.

"МЮ", скорее всего, согласится на продажу Санчеса, поскольку это позволит сэкономить на его огромной зарплате, превышающей 20 миллионов евро в год.

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