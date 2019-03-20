"Интер" огласил "Тоттенхэму" стоимость Перишича

Миланский "Интер" огласил "Тоттенхэму" стоимость хорватского вингера Ивана Перишича, сообщает итальянская пресса.

"Нерадзурри" требуют за 30-летнего футболиста 35 миллионов евро, однако "шпоры" считают эту сумму завышенной и добиваются скидки.

В текущем сезоне Перишич сыграл за "Интер" 35 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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