"Интер" опередил "Баварию" и "Манчестер Сити" в гонке за Хакими

Миланский "Интер" выиграл борьбу за защитника "Реала" Ашрафа Хакими у двух европейских топ-клубов.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, по 60 миллионов евро за марокканца предлагали "Бавария" и "Манчестер Сити".

Однако сам футболист отдал предпочтение "нерадзурри", считают эту команду идеальным местом для собственного развития.

Ожидается, что "сливочные" продадут своего воспитанника за 40 миллионов евро плюс бонусы до 5 миллионов.

На протяжении двух сезонов Ашраф выступал на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", а этим летом должен был вернуться в "Реал".

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