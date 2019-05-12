"Интер" опережает ПСЖ в борьбе за Джеко

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"Интер" опережает ПСЖ в борьбе за Джеко

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко может перейти в ПСЖ, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижский клуб начал переговоры по трансферу игрока. Впрочем, пока что фаворитом в борьбе за форварда остается "Интер". Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний Джеко провел за "Рому" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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