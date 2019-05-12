"Интер" опережает ПСЖ в борьбе за Джеко
Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко может перейти в ПСЖ, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, парижский клуб начал переговоры по трансферу игрока. Впрочем, пока что фаворитом в борьбе за форварда остается "Интер". Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 33-летний Джеко провел за "Рому" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
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|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|СПАЛ
|35
|42
|11
|Сассуоло
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15