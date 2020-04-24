"Интер" определил четыре трансферные цели на лето

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"Интер" определил четыре трансферные цели на лето

Миланский "Интер" составил трансферный план на ближайшее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены подписать летом четырёх футболистов.

Речь идёт о фланговом защитнике "Челси" Эмерсоне Пальмери, центрбеке "Тоттенхэма" Яне Вертонгене, хавбеке "Барселоны" Артуре и форварде "Наполи" Дрисе Мертенсе.

Стоит отметить, что двое из этого списка могут достаться "Интеру" бесплатно - у Вертонгена и Мертенса по окончании сезона истекают контракты с их клубами.

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