"Интер" определил ещё двух кандидатов на замену Лукаку

Фото твиттер Эдина Джеко

Миланский "Интер" занимается поиском нового нападающего в связи с желанием Ромелу Лукаку вернуться в "Челси".

По информации Calciomercato, в шорт-лист "нерадзурри" добавились ещё два форварда - это Душан Влахович ("Фиорентина") и Эдин Джеко ("Рома").

Ранее также сообщалось об интересе "Интера" к Дувану Сапате из "Аталанты".

Рыночная стоимость серба оценивается в 40 миллионов евро, а боснийца - в 4 миллиона.

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