"Интер" определил Мхитаряна в свои приоритетные трансферные цели на зиму

Миланский "Интер" нацелился на полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, в январе 28-летний хавбек "красных дьяволов" станет главной трансферной целью "нерадзурри". Альтернативой же армянину итальянский гранд определил Хавьера Пасторе из французского ПСЖ и Жерара Деулофеу из каталонской "Барселоны".