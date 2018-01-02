"Интер" определил Мхитаряна в свои приоритетные трансферные цели на зиму

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"Интер" определил Мхитаряна в свои приоритетные трансферные цели на зимуМиланский "Интер" нацелился на полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, в январе 28-летний хавбек "красных дьяволов" станет главной трансферной целью "нерадзурри". Альтернативой же армянину итальянский гранд определил Хавьера Пасторе из французского ПСЖ и Жерара Деулофеу из каталонской "Барселоны".

Напомним, "Интер" заинтересован в подписании дух игроков "Барселоны". | soccernews.ru

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