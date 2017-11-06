"Интер" определил приоритетного кандидата на замену Икарди

Миланский "Интер" определил приоритетного кандидата на замену своему ведущему бомбардиру Мауро Икарди.

По сведениям испанской прессы, "нерадзурри" не исключают вариант, при котором их капитан может быть продан мадридскому "Реалу" уже следующим летом. Поэтому итальянский гранд уже определился с вероятной заменой аргентинцу, коим рассматривается форвард "Торино" Андреа Белотти.

Напомним, вчера "Интер" не смог обыграть "Торино". | soccernews.ru