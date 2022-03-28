"Интер" определил приоритетный вариант усиления обороны на лето

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"Интер" определил приоритетный вариант усиления обороны на лето

Фото: соцсети Глейсона Бремера

Центральный защитник "Торино" Глейсон Бремер может по окончании сезона оказаться в "Интере".

По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний бразилец является приоритетным вариантом усиления обороны для "нерадзурри" на ближайшее лето.

Миланский клуб начал переговоры с футболистом и его представителями ещё в январе.

В текущем сезоне Бремер сыграл за "Интер" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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