"Интер" определил трёх форвардов на замену Лаутаро Мартинесу

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"Интер" определил трёх форвардов на замену Лаутаро Мартинесу

Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

Миланский "Интер" задумался о продаже своего ведущего форварда Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "нерадзурри" будут готовы летом отпустить аргентинца в случае поступления финансово выгодного предложения.

Если это произойдёт, то "Интер" постарается подписать на замену Лаутаро Джанлуку Скамакку ("Сассуоло"), Пауло Дибалу ("Ювентус") или Джонатана Дэвида ("Лилль").

Рыночная стоимость итальянца - 20 миллионов евро, аргентинца и канадца - по 50 миллионов евро.

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