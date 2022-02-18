"Интер" определил трёх форвардов на замену Лаутаро Мартинесу
Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса
Миланский "Интер" задумался о продаже своего ведущего форварда Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "нерадзурри" будут готовы летом отпустить аргентинца в случае поступления финансово выгодного предложения.
Если это произойдёт, то "Интер" постарается подписать на замену Лаутаро Джанлуку Скамакку ("Сассуоло"), Пауло Дибалу ("Ювентус") или Джонатана Дэвида ("Лилль").
Рыночная стоимость итальянца - 20 миллионов евро, аргентинца и канадца - по 50 миллионов евро.
Не пропустите: "Интер" сделал предложение о новом контракте двум игрокам. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мбаппе сообщил, что его не устраивает в ПСЖ
-
Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии
-
"Реал" предварительно договорился с Холандом
-
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после поражения от "Бетиса"
-
"Интер" определил трёх форвардов на замену Лаутаро Мартинесу
-
"Ньюкасл" нацелился на бельгийского вингера
-
"Барселона" отклонила 15-миллионное предложение по Эззалзули
-
В "Баварии" недовольны поведением Лотара Маттеуса
-
Уткин ярко прокомментировал идею расширить РПЛ до 18 команд
-
1
Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" нужно избавиться от Роналду
-
"Реал" определил четыре варианта усиления позиции правого защитника
-
2
Фабрегас высказался о критике в адрес Месси
-
Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках
-
"Сочи" победил "Кайрат" в товарищеском матче благодаря дублю Кассьерры
-
2
Магуайр отреагировал на слухи о конфликте с Роналду
-
Рюдигер может заработать в "Реале" 55 миллионов евро
-
Хуммельс раскритиковал игру "Боруссии" в последних матчах
-
2
Аспиликуэта с декабря не отвечает на предложение "Барселоны"
-
Малафеев оценил шансы "Зенита" в противостоянии с "Бетисом"
-
Мать Мбаппе ищет дом в Мадриде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17