"Интер" определил три кандидата на замену травмированному Санчесу

Теги интер миланалексис санчесмарио манджукичоливье жирузлатан ибрагимович

"Интер" определил три кандидата на замену травмированному Санчесу

Миланский "Интер" занимается поиском нового нападающего, который заменит выбывшего на длительный срок Алексиса Санчеса.

Как сообщает итальянская пресса, в шорт-лист "нерадзурри" входят три игрока - Марио Манджукич ("Ювентус"), Оливье Жиру ("Челси") и Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси).

Кроме того, клуб планирует купить нового полузащитника и выбирает между Артуро Видалем ("Барселона"), Неманьей Матичем ("Манчестер Юнайтед"), Сандро Тонали ("Брешия") и Донни ван де Беком ("Аякс").

Не пропустите: "Интер" назвал сроки восстановления Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru
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