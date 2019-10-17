"Интер" определил три кандидата на замену травмированному Санчесу

Миланский "Интер" занимается поиском нового нападающего, который заменит выбывшего на длительный срок Алексиса Санчеса.

Как сообщает итальянская пресса, в шорт-лист "нерадзурри" входят три игрока - Марио Манджукич ("Ювентус"), Оливье Жиру ("Челси") и Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси).

Кроме того, клуб планирует купить нового полузащитника и выбирает между Артуро Видалем ("Барселона"), Неманьей Матичем ("Манчестер Юнайтед"), Сандро Тонали ("Брешия") и Донни ван де Беком ("Аякс").

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