"Интер" определился, кого из игроков "Барселона" должна включить в сделку по Лаутаро Мартинесу

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"Интер" определился, кого из игроков "Барселона" должна включить в сделку по Лаутаро Мартинесу

"Барселона" и "Интер" продолжают вести переговоры по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что за аргентинца "сине-гранатовым" придется заплатить 90 миллионов евро и отдать одного из своих игроков.

Как сообщает Barca Blaugranes, "нерадзурри" хотят, чтобы каталонцы включили в сделку защитника Хуниора Фирпо.

Фирпо перебрался в "Барселону" летом 2019 года. За это время он провел 17 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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