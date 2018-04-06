"Интер" определился по Бернарду



Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард не перейдет в "Интер", сообщает Passioneinter.

По сведениям издания футболист запросил у итальянского клуба в размере четырех миллионов евро. В "Интере" посчитали, что это слишком большой оклад для игрока, который не имеет паспорт гражданина Евросоюза и отказались от его трансфера.

Напомним, что 25-летним Бернардом также интересуются "Ювентус", "Челси", "Милан", "Рома" и "Севилья". Контракт хавбека с "Шахтером" истекает летом и он станет свободным агентом.

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