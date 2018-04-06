"Интер" определился по Бернарду
Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард не перейдет в "Интер", сообщает Passioneinter.
По сведениям издания футболист запросил у итальянского клуба в размере четырех миллионов евро. В "Интере" посчитали, что это слишком большой оклад для игрока, который не имеет паспорт гражданина Евросоюза и отказались от его трансфера.
Напомним, что 25-летним Бернардом также интересуются "Ювентус", "Челси", "Милан", "Рома" и "Севилья". Контракт хавбека с "Шахтером" истекает летом и он станет свободным агентом.
Не пропустите: "Интер" намерен подписать важного для "Реала" хавбека. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|30
|59
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|30
|51
|7
|Сампдория
|30
|47
|8
|Аталанта
|30
|47
|9
|Фиорентина
|30
|47
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|34
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
|29
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|30
|24
|19
|Хеллас Верона
|30
|22
|20
|Беневенто
|31
|13