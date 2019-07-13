"Интер" определился с альтернативой для Лукаку

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"Интер" определился с альтернативой для Лукаку

Миланский "Интер" начал изучать другие варианты усиления атаки, поскольку переговоры о трансфере нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку проходят крайне сложно.

Как сообщает Sky Sport Germany, "нерадзурри" также рассматривают кандидатуру вингера "Айнтрахта" Анте Ребича.

За 25-летнего хорвата итальянскому клубу придётся заплатить не менее 40 миллионов евро. Таковы на сегодняшний день требования "орлов".

В минувшем сезоне Ребич сыграл за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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