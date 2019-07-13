"Интер" определился с альтернативой для Лукаку
Миланский "Интер" начал изучать другие варианты усиления атаки, поскольку переговоры о трансфере нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку проходят крайне сложно.
Как сообщает Sky Sport Germany, "нерадзурри" также рассматривают кандидатуру вингера "Айнтрахта" Анте Ребича.
За 25-летнего хорвата итальянскому клубу придётся заплатить не менее 40 миллионов евро. Таковы на сегодняшний день требования "орлов".
В минувшем сезоне Ребич сыграл за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
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|Команда
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|О
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|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19