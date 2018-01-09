"Интер" определился с альтернативой Мхитаряну

Миланский "Интер" рассчитывает в течение зимнего трансферного окна купить атакующего полузащитника, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для "нерадзурри" является хавбек "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян. Если же переговоры по переходу 28-летнего армянина не увенчаются успехом, то клуб переключит внимание на Рафинью Алькантару из "Барселоны".

Стоит отметить, что в этом сезоне 24-летний бразилец из-за травмы не сыграл за "сине-гранатовых" ни одного матча.

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