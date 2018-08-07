"Интер" определился с альтернативой Модричу
Миланский "Интер" определился с альтернативой полузащитнику "Реала" Луке Модричу, будущее которого находится под вопросом.
Как сообщает Calciomercato, если переговоры по трансферу хорвата не увенчаются успехом, то "нерадзурри" переключат внимание на хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.
24-летний аргентинец ранее заявлял, что связывает своё ближайшее будущее с "Зенитом".
Не пропустите: "Интер" соблазняет Модрича выгодным предложением. | http://soccernews.ru
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|Милан
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|7
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|38
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|Фиорентина
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|Сампдория
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|Дженоа
|38
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|38
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|Болонья
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