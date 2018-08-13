"Интер" определился с альтернативой Модричу

1 Теги реал мадридлука модричбарселонарафинья алькантара

"Интер" определился с альтернативой МодричуМиланский "Интер" определился с альтернативой полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям Football Espana, в случае, если "нерадзурри" так и не удастся заполучить хорвата в текущее трансферное окно, они предпримут попытку подписать хавбека каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару, который уже выступал на "Джузеппе Меацца" во второй части прошлого сезона.

Напомним,  агент Модрича анонсировал переход своего клиента в "Интер". | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Вот теперь болт по всей морде)))

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