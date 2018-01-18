"Интер" определился с альтернативой Рафинье

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"Интер" определился с альтернативой РафиньеМиланский "Интер" определился с альтернативой своей главной трансферной цели в январе в лице полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае провала переговоров по покупке 24-летнего хавбека "сине-гранатовых", "нерадзурри" планируют предпринять попытки подписать Дани Себальоса из мадридского "Реала".

Напомним, "Интер" пошел на уступки "Барселоне"

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