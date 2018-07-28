"Интер" определился с альтернативой Видалю

Теги интер миланчелситьемуэ бакайокоартуро видаль

"Интер" определился с альтернативой Видалю

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" определили француза, как альтернативу полузащитнику "Баварии" Артуро Видалю.

Отметим, что "Интер" и "Бавария" не могут согласовать сумму трансфера.

Читайте также: Хавбек "Челси" может перейти в клуб Ла Лиги. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов