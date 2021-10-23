"Интер" определился с будущим Бареллы

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"Интер" определился с будущим Бареллы

Фото инстаграм Николо Бареллы

Миланский "Интер" продлит контракт с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, стороны заключат новое соглашение, рассчитанное до июня 2026 года. По его условиям вырастет зарплата 24-летнего итальянца.

Действующий договор между игроком и клубом истекает по окончании сезона 2023/24.

Барелла выступает за "Интер" с 2019 года, сыграл 98 матчей, забил 8 голов и сделал 28 ассистов.

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