"Интер" определился с будущим Эшли Янга

Миланский "Интер" решил сохранить в составе латераля Эшли Янга, утверждает The Guardian.

По сведениям издания, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте доволен игрой англичанина, поэтому уже одобрил продление с ним контракта ещё на один сезон.

Итальянский клуб купил 34-летнего футболиста в январе этого года у "Манчестер Юнайтед" за 1,5 миллиона евро.

В составе "Интера" Янг провёл 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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