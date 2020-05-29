"Интер" определился с будущим Эшли Янга и Алексиса Санчеса

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио рассказал о будущем в клубе защитника Эшли Янга и нападающего Алексиса Санчеса.

"Могу подтвердить, что мы активировали опцию продления контракта с Янгом. Что касается Алексиса, то мы хотим сохранить его в составе, как и всех остальных игроков. Он хорошо показывал себя до травмы и напоминал себя образца "Удинезе" и "Арсенала". Ему не повезло, но, возможно, пауза в сезоне поможет игроку", - приводит слова Аузилио Sky Sport Italia.

34-летний Янг перебрался в "Интер" в январе за 1,5 миллиона евро. В активе англичанина 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах.

31-летний Санчес присоединился к "нерадзурри" в августе на правах аренды. Чилиец провёл 16 игр, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

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