"Интер" определился с будущим Эшли Янга и Алексиса Санчеса
Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио рассказал о будущем в клубе защитника Эшли Янга и нападающего Алексиса Санчеса.
"Могу подтвердить, что мы активировали опцию продления контракта с Янгом. Что касается Алексиса, то мы хотим сохранить его в составе, как и всех остальных игроков. Он хорошо показывал себя до травмы и напоминал себя образца "Удинезе" и "Арсенала". Ему не повезло, но, возможно, пауза в сезоне поможет игроку", - приводит слова Аузилио Sky Sport Italia.
34-летний Янг перебрался в "Интер" в январе за 1,5 миллиона евро. В активе англичанина 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах.
31-летний Санчес присоединился к "нерадзурри" в августе на правах аренды. Чилиец провёл 16 игр, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16