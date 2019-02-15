"Интер" определился с будущим Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в другом клубе после окончания нынешнего сезона. Об этом информирует Corriere della sera.



По данным издания, руководство клуба не смогло договорится с агентом и женой футболиста Вандой Нарой о новом контракте с игроком. Поэтому клуб решил продать Икарди по сниженной цене. Со 110 миллионов евро до 85.

Контракт игрока действует до 2021 года.

13 февраля стало известно, что Икарди больше не является капитаном команды. "Интер" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 43 очка

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