"Интер" определился с будущим Симоне Индзаги

Фото твиттер "Интера"

В миланском "Интере" довольны работой главного тренера команды Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство "нерадзурри" готово продлить контракт с наставником до 2025 года.

Действующее соглашение 45-летнего специалиста с клубом истекает по завершении сезона 2022/23.

Индзаги возглавил "Интер" прошлым летом. Команда вышла в плей-офф Лиги Чемпионов и идёт на втором месте в Серии А.

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