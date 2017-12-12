"Интер" определился с ценой на Икарди

Теги интер миланреал мадридмауро икарди

"Интер" определился с ценой на ИкардиМиланский "Интер" определился с ценой на своего ведущего бомбардира Мауро Икарди, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "нерадзурри" сообщили мадридскому "Реалу", который заинтересован в услугах 24-летнего нападающего, что будут готовы отпустить этой зимой аргентинца, если по нему поступит предложение в размере 130-ти миллионов евро.

Напомним, Моуринью доволен лидерством "Интера" в Серии А. | soccernews.ru

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