"Интер" определился с ценой на Лаутаро Мартинеса

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"Интер" определился с ценой на Лаутаро Мартинеса

Фото: инстаграм Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Мадридский "Интер" готов продать аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, которым интересуются "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб оценивает футболиста в 90 миллионов евро. "Интер" вынужден рассмотреть предложения по игроку из-за финансовых сложностей. Мартинес также входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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