"Интер" определился с ценой на Шкриньяра

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"Интер" определился с ценой на ШкриньяраМиланский "Интер" определился с ценой на своего ведущего защитника Милана Шкриньяра.

Так, агент 23-летнего бека "нерадзурри" рассказал: "Если "Интер" будет думать о его продаже, то его цена составит не менее 70-ти миллионов евро. Он счастлив в "Интере", и он не уйдет, если он не получит конкретное предложение от топ-клуба. Посмотрим, как будут развиваться события, но в футболе все возможно, ситуация меняется непрерывно, и мы готовы к этому".

Напомним, "Интер" проявляет интерес к Видалю, Депаю и Ковачичу. | soccernews.ru

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