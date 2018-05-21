"Интер" определился с ценой на Шкриньяра

Миланский "Интер" определился с ценой на своего ведущего защитника Милана Шкриньяра.

Так, агент 23-летнего бека "нерадзурри" рассказал: " Если "Интер" будет думать о его продаже, то его цена составит не менее 70-ти миллионов евро. Он счастлив в "Интере", и он не уйдет, если он не получит конкретное предложение от топ-клуба. Посмотрим, как будут развиваться события, но в футболе все возможно, ситуация меняется непрерывно, и мы готовы к этому ".

Напомним, "Интер" проявляет интерес к Видалю, Депаю и Ковачичу. | soccernews.ru