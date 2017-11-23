"Интер" определился с ценой на Жоау Мариу

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"Интер" определился с ценой на Жоау МариуМиланский "Интер" определился с ценой на своего полузащитника Жоау Мариу, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы будут расстаться с 24-летним хавбеком в зимнее трансферное окно, если за него поступит предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мариу сделал 4 голевые передачи в 10 матчах за "Интер".

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