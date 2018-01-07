"Интер" определился с главной трансферной целью на январь

Миланский "Интер" определился со своей главной трансферной целью на текущее трансферное окно, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, приоритетным подписанием для "нерадзурри" в январе будет полузащитник французского ПСЖ Хавьер Пасторе. Альтернативами аргентинцу были выбраны Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Жерар Деулофеу ("Барселона") и Рамирес ("Цзянсу Сунин").

Напомним, "Зенит" оказал "Интеру" в продаже своего ключевого игрока. | soccernews.ru