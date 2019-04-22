"Интер" определился с главным кандидатом на замену Икарди
Миланский "Интер" ищет замену для своего ведущего форварда Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации ресурса, на сегодняшний день приоритетной кандидатурой для "нерадзурри" является нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
Отмечается, что трансфер бельгийца обойдётся итальянскому клубу в 50 миллионов евро.
Лукаку выступает за "МЮ" с 2017 года, сыграл 94 матча и забил 42 гола. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2022 года.
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|34
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|Тоттенхэм
|34
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|Арсенал Лондон
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|Челси
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|7
|Эвертон
|35
|49
|8
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|9
|Лестер Сити
|35
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|10
|Вулверхэмптон
|34
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|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
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|Ньюкасл Юнайтед
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|41
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|Борнмут
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|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
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|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
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|Хаддерсфилд Таун
|35
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