"Интер" определился с наказанием для Брозовича за пьяную езду

Теги интер миланмарцело брозович

"Интер" определился с наказанием для Брозовича за пьяную езду

Миланский "Интер" намерен оштрафовать ведущего хавбека команды Марцело Брозовича, утверждает журналист Николо Скира.

По информации источника, хорватский полузащитник заплатит в казну клуба 100 тысяч евро.

Таким образом 28-летнего футболиста накажут за вождение в нетрезвом виде.

В текущем сезоне Брозович сыграл за "Интер" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Эсекьель Гарай попал в сферу интересов итальянских топ-клубов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" определился с размером зарплаты для Ловрена

"Зенит" определился с размером зарплаты для Ловрена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов