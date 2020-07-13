"Интер" определился с наказанием для Брозовича за пьяную езду

Миланский "Интер" намерен оштрафовать ведущего хавбека команды Марцело Брозовича, утверждает журналист Николо Скира.

По информации источника, хорватский полузащитник заплатит в казну клуба 100 тысяч евро.

Таким образом 28-летнего футболиста накажут за вождение в нетрезвом виде.

В текущем сезоне Брозович сыграл за "Интер" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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