"Интер" определился с первым кандидатом на замену Спаллетти

"Интер" приступил к поиску специалиста, который может стать заменой для Лучано Спаллетти.

Как сообщает Football Italia, первым кандидатом является экс-игрок клуба Эстебан Камбьяссо, в настоящее время занимающий должность помощника наставника сборной Колумбии Хосе Пекермана.

Однако Камбьяссо, скорее всего, возглавит клуб до конца сезона, а летом "Интер" попробует заполучить Антонио Конте.

Напомним, что Камбьяссо играл за "Интер" с 2004 по 2014 год.

Ранее Спаллетти поставили ультиматум, по условиям которого "Интер" должен одолеть "Парму" в следующем туре Серии А. | http://soccernews.ru