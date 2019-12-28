"Интер" определился с предложением по Вайглю

Миланский "Интер" намерен купить полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в январе либо отложить его трансфер до лета. При этом, "Интер" не готов платить за игрока больше 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Вайгль провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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