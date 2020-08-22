"Интер" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте

Теги интер миланантонио контемассимилиано аллегри

"Интер" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте

Миланский "Интер" готовится к сценарию со сменой главного тренера, пишет Football Italia.

По информации источника, уход с поста действующего наставника Антонио Конте становится всё более вероятным.

Если отставка всё-таки произойдёт, то руководство "нерадзурри" надеется пригласить на тренерский мостик Массимилиано Аллегри.

53-летний специалист с 2014 по 2019 год возглавлял "Ювентус" и выиграл с командой 5 чемпионских титулов подряд.

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