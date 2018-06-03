"Интер" определился с трансферной стоимостью Шкриньяра

Теги интер миланмилан шкриньяр

"Интер" определился с трансферной стоимостью ШкриньяраМиланский "Интер" определился с трансферной стоимостью своего ведущего защитника Милана Шкриньяра.

Так, по сведениям испанской прессы, "нерадзурри" вполне будут готовы расстаться с 23-летним беком ближайшим летом, если за него потенциальный покупатель предложит не менее 65-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Шкриньяр забил 4 мяча в 40 матчах за "Интер".

Напомним, "Интер" задумался о продаже Икарди. | soccernews.ru

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