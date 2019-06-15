"Интер" определился с трансферным бюджетом на лето
Стало известно, какую сумму руководство миланского "Интера" выделит этим летом на покупку новых игроков.
По информации Corriere dello Sport, новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте может рассчитывать на 120 миллионов евро.
Приоритетные трансферные цели клуба - Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Эдин Джеко ("Рома") и Николо Барелла ("Кальяри").
Напомним, что в минувшем сезоне "Интер" финишировал в Серии А на четвёртом месте и сыграет в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17