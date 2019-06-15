"Интер" определился с трансферным бюджетом на лето

Теги интер миланантонио контеромелу лукакуэдин джекониколо бареллатрансферы

"Интер" определился с трансферным бюджетом на лето

Стало известно, какую сумму руководство миланского "Интера" выделит этим летом на покупку новых игроков.

По информации Corriere dello Sport, новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте может рассчитывать на 120 миллионов евро.

Приоритетные трансферные цели клуба - Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Эдин Джеко ("Рома") и Николо Барелла ("Кальяри").

Напомним, что в минувшем сезоне "Интер" финишировал в Серии А на четвёртом месте и сыграет в Лиге Чемпионов.

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