"Интер" определился с трансферными приоритетами на лето

Миланский "Интер" определился со своими трансферными приоритетами на следующее лето, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона "нерадзурри" будут готовы предпринять попытки подписать голкипера ПСЖ Альфонса Ареолю и вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. На "Сан Сиро" рассчитывают, что оба игрока не станут продлевать контракты со своими клубами и им удастся заполучить их на бесплатной основе.

Напомним, "Интер" отклонил щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Шкриньяру. | soccernews.ru