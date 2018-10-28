"Интер" определился с трансферными приоритетами на лето
Миланский "Интер" определился со своими трансферными приоритетами на следующее лето, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, по окончанию текущего сезона "нерадзурри" будут готовы предпринять попытки подписать голкипера ПСЖ Альфонса Ареолю и вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. На "Сан Сиро" рассчитывают, что оба игрока не станут продлевать контракты со своими клубами и им удастся заполучить их на бесплатной основе.
Напомним, "Интер" отклонил щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Шкриньяру. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" определился с заменой для Паредеса
-
Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть вторая.
-
Главные новости дня: 29 января
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании
-
"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина
Лента новостей
-
Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)
-
"Бетис" нацелился на игрока "Тоттенхэма"
-
Гаттузо ярко высказался о новичке "Милана" Пентеке
-
"Зенит" определился с заменой для Паредеса
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла"
-
Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть вторая.
-
Главные новости дня: 29 января
-
1
Гвардиола не смог побить рекорд Моуринью
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании
-
"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина
-
Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере
-
Айртон прокомментировал дебютный гол за "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека
-
"Арсенал" обыграл "Кардифф" в матче 24-го тура АПЛ
-
Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста
-
Сарри ярко высказался о трансфере игроков
-
В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
-
Головин забил первый гол за "Монако"
-
"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8