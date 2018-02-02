"Интер" определился с заменой для Икарди

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"Интер" определился с заменой для Икарди

Миланский "Интер" определился с заменой для своего ведущего нападающего Мауро Икарди, сообщает AS.

По сведениям издания, "нерадзурри" планируют заменить 24-летнего аргентинца его соотечественником Лаутаро Мартинесом, который сейчас выступает за "Расинг Авельянеду".

"Интер" готов по окончании сезона заплатить за 20-летнего форварда 18 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве отступных.

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