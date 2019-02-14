"Интер" определился с заменой для Икарди

"Интер" собирается летом подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

По сведениям Calciomercato, боссы "нерадзурри" видят в 30-летнем чилийце возможную замену Мауро Икарди. Отмечается, что ради перехода в "Интер" Санчес должен согласиться на понижение зарплаты, так как клуб не потянет платить ему 20 миллионов евро в год, которые он получает в "МЮ".

В этом сезоне Санчес провел 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять ассистов.

Напомним, что будущее Икарди в "Интере" остается неопределенным. Ранее у игрока отобрали капитанскую повязку.

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