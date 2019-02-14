"Интер" определился с заменой для Икарди
"Интер" собирается летом подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.
По сведениям Calciomercato, боссы "нерадзурри" видят в 30-летнем чилийце возможную замену Мауро Икарди. Отмечается, что ради перехода в "Интер" Санчес должен согласиться на понижение зарплаты, так как клуб не потянет платить ему 20 миллионов евро в год, которые он получает в "МЮ".
В этом сезоне Санчес провел 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять ассистов.
Напомним, что будущее Икарди в "Интере" остается неопределенным. Ранее у игрока отобрали капитанскую повязку.
Читайте также: Подкаблучник: названа причина лишения Икарди капитанской повязки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Тренер БАТЭ ярко высказался о победе над "Арсеналом"
-
Я получил удовольствие: тренер "Краснодара" прокомментировал ничью с "Байером"
-
"Интер" определился с заменой для Икарди
-
"Реал" планирует взять огромный кредит на реконструкцию стадиона
-
Аллегри прокомментировал свое будущее в "Ювентусе"
-
1
Киевское "Динамо" вырвало ничью у "Олимпиакоса", БАТЭ переиграл "Арсенал" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
"Краснодар" разошелся миром с "Байером" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
-
ПСЖ может подписать еще одного Килиана Мбаппе
-
"Шахтер" и "Айнтрахт" назвали стартовые составы на очную встречу
-
ПСЖ нашел замену Кавани в АПЛ
-
"Реал" все еще интересуется Пентеком
-
Венгер рассказал об интересе "Реала"
-
Пике является автором уникального достижения в этом сезоне
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за форварда "Милана"
-
УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении Рамоса
-
Компани готов принять невыгодные для себя условия ради продления контракта с "Манчестер Сити"
-
Азар уже ищет жилье в Мадриде
-
Мамаев снова удивил жену
-
"Краснодар" - "Байер": стали известны стартовые составы
-
Рыболовлев прокомментировал увольнение вице-президента Васильева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9