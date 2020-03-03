"Интер" определился с заменой для Лаутаро Мартинеса
Миланский "Интер" занимается поиском нового нападающего на случай ухода из клуба Лаутаро Мартинеса.
По информации Calciomercato, сейчас приоритетной кандидатурой для "нерадзурри" стал форвард "Аталанты" Дуван Сапата.
Сумма возможной сделки оценивается в 50 миллионов евро, однако, скорее всего, "Интер" попытается снизить цену.
28-летний Сапата выступает за "Аталанту" с лета 2018 года, сыграл 66 матчей, забил 40 голов и сделал 14 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" предложила крупную сумму и двух игроков за Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
главное
-
В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
-
Мать Роналду перенесла инсульт
-
"Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси
-
Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов
-
Проведение матчей РПЛ в Москве под вопросом из-за коронавируса
Лента новостей
-
Вратарь "Манчестер Сити" может перебраться в "Нью-Йорк Сити" летом
-
Роналду может не сыграть с "Миланом" из-за болезни матери
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"
-
Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу
-
1
Ван Гал советует "Барселоне" перевести Френки Де Йонга в центр обороны
-
Дель Пьеро прокомментировал слухи о возможном переходе Алексея Миранчука в "Ювентус"
-
"Ростов" и "Уфа" пожаловались на судейство в 20-м туре РПЛ
-
Бенитес опроверг фейки о своей работе в "Реале"
-
Адиля Рами позабавило написание его фамилии на русском языке
-
1
В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
-
Официально: "Кальяри" уволил главного тренера после 12-матчевой безвыигрышной серии
-
1
Мать Роналду перенесла инсульт
-
1
Инфантино: "Футбол может стать отличным лекарством от коронавируса"
-
В "Локомотиве" опровергли слухи об интересе "Зенита" к Магкееву
-
1
"Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси
-
"Манчестер Сити" объявил о переходе трансферной цели "Барселоны"
-
Президент УЕФА высказался о возможном переносе матчей Лиги Чемпионов из-за коронавируса
-
"Оренбург" продлил контракт с португальским легионером
-
1
"Интер" определился с заменой для Лаутаро Мартинеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15