"Интер" определился с заменой для Лаутаро Мартинеса

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"Интер" определился с заменой для Лаутаро Мартинеса

Миланский "Интер" занимается поиском нового нападающего на случай ухода из клуба Лаутаро Мартинеса.

По информации Calciomercato, сейчас приоритетной кандидатурой для "нерадзурри" стал форвард "Аталанты" Дуван Сапата.

Сумма возможной сделки оценивается в 50 миллионов евро, однако, скорее всего, "Интер" попытается снизить цену.

28-летний Сапата выступает за "Аталанту" с лета 2018 года, сыграл 66 матчей, забил 40 голов и сделал 14 ассистов.

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Комментарии

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lesnovsky

Сапата хорош... Но и Аталанта хороша...

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