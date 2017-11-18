"Интер" определился с заменой для Миранды

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"Интер" определился с заменой для Миранды

Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес стал трансферной целью "Интера", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб намерен купить 22-летнего центрбека следующим летом. В уругвайце "нерадзурри" видят долгосрочную замену бразильцу Миранде, которому уже исполнилось 33 года.

Стоит отметить, что в контракте Хименеса с "Атлетико" прописана сумма отступных в размере 65 миллионов евро, однако учитывая, что футболист в последнее время потерял место в стартовом составе "матрасников", его могут продать за гораздо меньшую сумму.

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