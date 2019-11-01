"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса
"Интер" рассматривает вариант с продажей форварда Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает Express, "нерадзурри" оценили 22-летнего футболиста в 110 миллионов евро. Интерес к аргентинцу проявляют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что "Интер" не желает отпускать Мартинеса, поэтому клуб готовил для него улучшенное соглашение.
В этом сезоне Мартинес провел 13 игр, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5