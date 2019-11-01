"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса

"Интер" рассматривает вариант с продажей форварда Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Express, "нерадзурри" оценили 22-летнего футболиста в 110 миллионов евро. Интерес к аргентинцу проявляют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Интер" не желает отпускать Мартинеса, поэтому клуб готовил для него улучшенное соглашение.

В этом сезоне Мартинес провел 13 игр, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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