"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса



Миланский "Интер" готов продать аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба решило расстаться с форвардом после вылета из еврокубков. "Интер" оценивает игрока в 100 миллионов евро. Интерес к Мартинесу проявляют "Манчестер Сити" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 23-летний Мартинес провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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