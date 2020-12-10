"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса

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"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса
Миланский "Интер" готов продать аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба решило расстаться с форвардом после вылета из еврокубков. "Интер" оценивает игрока в 100 миллионов евро. Интерес к Мартинесу проявляют "Манчестер Сити" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 23-летний Мартинес провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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