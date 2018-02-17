"Интер" определился со своей позицией по будущему Рафиньи

Теги рафинья алькантарабарселонаинтер милан

"Интер" определился со своей позицией по будущему РафиньиМиланский "Интер" определился со своей позицией по будущему своего полузащитника Рафиньи Алькантары, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне".

Так, по сведениям CalcioMercato, "нерадзурри" готовы будут следующим летом выкупить у "сине-гранатовых" за 35 миллионов евро контракт 25-летнего хавбека. При этом, чтобы получить средства на трансфер бразильца, итальянский клуб будет готов расстаться с Жоффреем Кондогбиа, Жоау Мариу и Марцело Брозовичем.

Напомним, "Интер" нацелился на вингера "Тоттенхэма". | soccernews.ru

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