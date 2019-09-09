"Интер" опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы

"Интер" показал, как будет выглядеть резервная форма команды в этом сезоне. Об этом клуб написал на официальном сайте.



Комплект выполнен в черном свете с желтыми вставками. Технический спонсор команды - Nike.

После двух туров Серии А "Интер" с 6 баллами занимает 1 место турнирной таблицы.

14 сентября состоится матч 3-го тура Серии А "Интер" - "Удинезе".

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