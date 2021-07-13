"Интер" опубликовал ответ "Спортингу" по поводу Жоау Мариу
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
"Интер" на своем официальном сайте отреагировал на заявление "Спортинга", который из-за трансфера Жоау Мариу в "Бенфику" обвинил "неррадзури" в уклонении от обязательств по выплатам.
"Интер" проинформирован о заявлении, опубликованном в средствах массовой информации "Спортингом".
Эти высказывания неприемлемы, невероятно серьезны и, самое главное, не имеют под собой оснований.
Клуб будет защищать свой имидж и репутацию в соответствующих органах", – говорится в заявлении чемпиона Италии.
Также не пропустите: "Спортинг" подаст в суд на "Интер" из-за Жоау Мариу. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|1
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17