"Интер" опубликовал ответ "Спортингу" по поводу Жоау Мариу

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

"Интер" на своем официальном сайте отреагировал на заявление "Спортинга", который из-за трансфера Жоау Мариу в "Бенфику" обвинил "неррадзури" в уклонении от обязательств по выплатам.

"Интер" проинформирован о заявлении, опубликованном в средствах массовой информации "Спортингом".

Эти высказывания неприемлемы, невероятно серьезны и, самое главное, не имеют под собой оснований.

Клуб будет защищать свой имидж и репутацию в соответствующих органах", – говорится в заявлении чемпиона Италии.

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