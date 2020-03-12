"Интер" опубликовал заявление в связи с обнаружением у Ругани коронавируса

Миланский "Интер" принимает экстренные меры в связи с заболеванием защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Напомним, что 25-летний футболист заразился смертельно опасным коронавирусом.

8 марта "Ювентус" и "Интер" провели очный матч в Серии А и Ругани находился на скамейке запасных.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами миланский клуб решил отказаться от любых спортивных действий, в том числе тренировок. Скорее всего, футболистов "нерадзурри" отправят на двухнедельный карантин.

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