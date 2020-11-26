"Интер" оштрафует Видаля за поведение в матче с "Реалом"
"Интер" оштрафует хавбека Артуро Видаля по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом" (0:2), утверждает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, игрок получил красную карточку за то, что спорил с судьей. Футболист был удален на 33-й минуте встречи.
"Интер" намерен серьезно наказать игрока за то, что он поставил в непростое положение команду.
После 4-х туров "Интер" занимает последнюю строчку в группе B, имея в активе два очка.
А еще: Видаль повторил "достижение" Акинфеева в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|26
|62
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|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
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|Рома
|26
|45
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|26
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|15
|Торино
|26
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|16
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|26
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|27
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