"Интер" оштрафует Видаля за поведение в матче с "Реалом"

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"Интер" оштрафует Видаля за поведение в матче с "Реалом"

"Интер" оштрафует хавбека Артуро Видаля по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом" (0:2), утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, игрок получил красную карточку за то, что спорил с судьей. Футболист был удален на 33-й минуте встречи.

"Интер" намерен серьезно наказать игрока за то, что он поставил в непростое положение команду.

После 4-х туров "Интер" занимает последнюю строчку в группе B, имея в активе два очка. 

А еще: Видаль повторил "достижение" Акинфеева в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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